Des propriétaires de Tesla Model 3 déplorent que leur pare-chocs soit tombé sous la pluie

Deux propriétaires américains de Tesla Model 3 assurent que le pare-chocs arrière de leur véhicule est tombé après qu’une pluie forte se soit abattue.

À lire aussi: On a conduit la Tesla Model 3 sur les routes du Québec

À lire aussi: Enfin, la Tesla Model 3 arrive au Québec

Les deux conducteurs, dont les véhicules sont enregistrés au New Jersey et en Floride, ont partagé des photos sur Twitter qui ont massivement été partagées depuis.

Le premier a interpelé le PDG de Tesla Elon Musk en expliquant qu’une demi-heure après avoir pris possession de sa Model 3, une «forte pluie» a fait tomber son pare-chocs.

Puis, un autre internaute a publié une photo de sa Tesla, elle aussi sans pare-chocs, expliquant qu’il a simplement roulé dans un grand trou d’eau.

Hey that looks like mine! pic.twitter.com/c1zTLGDCBF — Ben (@Benj1Franks) August 12, 2018

Tesla ouvre une enquête

Tesla n’a pas trop mis de temps à répondre aux questionnements de ses consommateurs face à cette intrigante situation. Dans un communiqué, le constructeur a expliqué que «nous [Tesla] établissons de très hauts standards pour la Model 3, et ce qui s’est passé ne reflète pas comment nous construisons nos voitures. Nous enquêtons sur la situation pour comprendre ce qui l’a causée et nous contactons nos clients pour résoudre cela et nous assurer qu’ils soient satisfaits.»

Après de lents départs sur la ligne de production, la Tesla Model 3 est maintenant construite à plus de 5000 unités par semaine. Malgré cette hausse importante, Tesla a rappelé que la qualité demeurait une priorité. «Notre cote de satisfaction initiale chez nos consommateurs est de 93%, ce qui est le score le plus élevé de l’histoire de Tesla», a assuré le constructeur.