CHILINGARYAN, Gevorg



À Montréal, le 12 août 2018, à l'âge de 43 ans, est décédé Monsieur Gevorg Chilingaryan, époux de Madame Lilia Soukiasian.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Diana, David et Hayk, son père Hayk-Aram ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 16 août 2018 de 11h30 à 13h15 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrés le jeudi 16 août 2018 à 13h15 en la chapelle du complexe.Les funérailles seront suivies de la mise en terre au Cimetière Notre-Dame de L'Espérance situé au 895, chemin de la Fourche, Laval, QC H7Y 1S9.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, en particulier Julie, pour leur soutien et les bons soins prodigués.