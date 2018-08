Effondrement d'un viaduc en Italie: une famille du Lac-Saint-Jean l'a vraiment échappé belle

Adèle Robertson, son conjoint Jeannot Tremblay et leur enfant de 15 ans se trouvaient à environ 300 mètres du viaduc qui s'est effondré, mardi, sur l'autoroute A10 à Gênes, dans le nord de l'Italie.

La famille, à bord d'un véhicule, s'apprêtait à rouler sur le viaduc quand il s'est écroulé.

«On était dans le tunnel juste avant de prendre le pont. Le trafic s'est arrêté en avant de nous», a raconté Adèle Robertson, à TVA Nouvelles.

«Tout à coup, on a vu des voitures qui tournaient, des gens disaient qu'il y avait une tragédie, a-t-elle poursuivi. On essayait de comprendre [...] Les gens étaient paniqués. Les autos tournaient à contresens. [...] On entendait les policiers, les pompiers, les alarmes... »

Au moins trente personnes ont été tuées dans l'effondrement, qui a précipité voitures et camions dans le vide d'une hauteur de 45 mètres. Plusieurs autres ont été blessés.

Ce n'est qu'après coup que la famille du Lac-Saint-Jean a réalisé l'ampleur de la tragédie et surtout la chance qu'elle a eue.

«On se dit que si nous sommes passés à côté, c'est que ce n'était pas notre heure», a affirmé Mme Robertson.

La famille du Lac-Saint-Jean poursuit son voyage en Europe jusqu'au 25 août.