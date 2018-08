Enfants au bureau : des activités pour les équiper

Occuper son enfant au travail ? C’est possible ! Voici quelques idées suggérées par Julie Carignan, psychologue organisationnelle.

« C’est le moment d’être moins regardant sur le temps passé devant la tablette ou un autre écran ! Un film ou deux captiveront déjà l’enfant deux ou quatre heures des huit durant lesquelles on devra l’occuper », conseille Julie Carignan. Des applications ludiques et éducatives peuvent aussi retenir son attention quelques dizaines de minutes.

Une trousse d’animation peut être d’un grand secours. On pourra proposer du matériel ou un jouet différent à intervalles réguliers : livres, pâte à modeler, casse-têtes, feuilles, crayons, feutres et cahier à colorier, autocollants, figurines ou encore jeux de construction qui favorisent plusieurs activités créatrices et autonomes. « S’il en a le temps, le parent pourra s’arrêter en route au magasin pour offrir quelque chose à l’enfant : un nouveau jeu maintiendra son attention plus longtemps que le feront ceux avec lesquels il a l’habitude de s’occuper », suggère la psychologue.

Julie Carignan conseille également de prévoir plusieurs collations : « Elles agrémenteront la journée de l’enfant. »

En fonction de son âge, on pourra aussi lui confier certaines petites tâches, réellement utiles ou plus symboliques, sans obligation et sous forme de jeu : classer, ranger, étiqueter, etc. « L’enfant se sentira ainsi valorisé, important et utile. Il sera fier d’aider son père ou sa mère dans son travail », précise Julie Carignan.