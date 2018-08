Fantasy football: voici notre nouveau top 50 des meilleurs porteurs de ballon

Après de longs mois d’attente, la NFL était finalement de retour avec sa présentation de la première semaine des matchs présaison. C’était l’occasion pour les partisans les plus dévoués de revêtir leur chandail de partie favori, alors que pour les mordus de fantasy, c’était le temps de scruter les premières batailles pour les postes de partant.

Voici ce qui a retenu notre attention pour cette première semaine d’activités pour les porteurs de ballon.

Voici d’abord 8 observations

1- Le poste de partant est vacant à Washington. La blessure de Darrius Guice, qui est fini pour l’année avec un ligament déchiré au genou, vient d’ouvrir la porte à deux porteurs de ballon. Chris Thompson, qui soigne lui-même une blessure, devrait être rétabli pour le début du calendrier régulier et il semble avoir la faveur des entraîneurs en raison de sa vitesse. L’autre option est Samaje Perine, mais l’ancien Sooners a déjà eu la même occasion l’an dernier et il n’avait pas saisi sa chance.

2- Jerick McKinnon des Niners est descendu de quelques rangs sur notre liste en raison d’une blessure au genou. Même s’il devrait être rétabli pour commencer la saison régulière, le fait de manquer le camp d’entraînement avec une nouvelle équipe n’est jamais recommandé.

3- Lamar Miller est lui aussi en progression. Le porteur des Texans réussit année après année à tirer son épingle du jeu, et si son quart-arrière Deshaun Watson reprend où il avait laissé, Houston verra la zone des buts à plusieurs reprises.

4- On inverse les rôles à Seattle. Le choix au repêchage du dernier encan amateur Rashaad Penny perd de la valeur rapidement alors que Chris Carson fait un bond prodigieux dans notre classement. Les entraîneurs des Seahawks favorisent Carson pour être le partant cette saison et il semble que nous avions surestimé le rôle de la recrue au détriment du vétéran.

5- Un scénario similaire se déroule avec les Bucs où l’ancien Trojan Ronald Jones II est en train de se faire damer le pion par Peyton Barber. On continuera à suivre cette bataille pour le poste de partant parce que les choses ne sont pas encore coulées dans le ciment à Tampa Bay.

6- L’entrée en scène de Kerryon Johnson sur nos listes alors que l’ancien joueur d’Auburn fait bien avec les Lions. Son utilisation sera à surveiller pour le reste du camp, ainsi que le partage du champ arrière avec LeGarrette Blount.

7- Jamaal Williams des Packers et Bilal Powell des Jets solidifient leurs acquis. Les deux semblent en bonne posture pour avoir beaucoup le ballon, ce qui fait grimper la valeur des deux joueurs.

8- Marshawn Lynch monte aussi. Traitez-moi d’inconscient si vous le désirez, mais sa montée dans le classement est basée sur une seule course lors de son match face aux Lions. Lynch a détalé sur 60 verges pour le touché, et même s’il y a eu une punition sur le jeu, Marshawn a démontré une vitesse qui semblait avoir disparu de son arsenal. Les maraudeurs des Lions n’ont jamais été capables de prendre un bon angle de poursuite sur la séquence. Cette course me laisse croire qu’il y aura définitivement de bonnes choses à venir cette saison pour le porteur qui carbure aux Skittles.

Top-50

1) Todd Gurley II (LAR)

2) Ezekiel Elliott (DAL)

3) Le'Veon Bell (PIT)

4) David Johnson (ARI)

5) Saquon Barkley (NYG)

6) Alvin Kamara (NO)

7) Melvin Gordon (LAC)

8) Leonard Fournette (JAX)

9) Kareem Hunt (KC)

10) Devonta Freeman (ATL)

11) Christian McCaffrey (CAR)

12) Jordan Howard (CHI)

13) Dalvin Cook (MIN)

14) Derrick Henry (TEN)

15) Jerick McKinnon (SF)

16) Joe Mixon (CIN)

17) LeSean McCoy (BUF)

18) Alex Collins (BAL)

19) Kenyan Drake (MIA)

20) Lamar Miller (HOU)

21) Jamaal Williams (GB)

22) Jay Ajayi (PHI)

23) Chris Carson (SEA)

24) Marshawn Lynch (OAK)

25) Mark Ingram (NO)

26) Bilal Powell (NYJ)

27) Duke Johnson Jr. (CLE)

28) Peyton Barber (TB)

30) Royce Freeman (DEN)

31) Dion Lewis (TEN)

32) Marlon Mack (IND)

33) Tevin Coleman (ATL)

34) Chris Thompson (WAS)

35) LeGarrette Blount (DET)

36) Latavius Murray (MIN)

37) Rashaad Penny (SEA)

38) Carlos Hyde (CLE)

39) C.J. Anderson (CAR)

40) Kerryon Johnson (DET)

41) Tarik Cohen (CHI)

42) Isaiah Crowell (NYJ)

43) Giovani Bernard (CIN)

44) Ty Montgomery (GB)

45) Doug Martin (OAK)

46) Samaje Perine (WAS)

47) Ronald Jones II (TB)

48) Kenneth Dixon (BAL)

49) Corey Clement (PHI)

50) Rex Burkhead (NE)