Faudra-t- il mettre le mot «blanc» à l’index ? Si le délire ambiant sur le sujet perdure, la question, volontairement provocatrice, finira peut-être un jour par se poser pour vrai.

La réponse, bien entendu, étant «non».

Dans les «affaires» SLAV et Kanata, Robert Lepage, metteur en scène et créateur de renommée mondiale dont la peau s’adonne aussi à être de couleur blanche, s’est vu reprocher vertement d’avoir osé vouloir monter ces deux spectacles - le premier sur l’esclavagisme, y compris celui des Noirs, et le second sur les rapports entre «Blancs» et Autochtones du Canada -, sans s’être soumis au préalable aux exigences de certains membres de ces deux groupes.

Avant d'être un grand artiste et un créateur universaliste d'un talent exceptionnel, Robert Lepage se trouvait ainsi réduit à sa condition de «Blanc».

Résultat : par peur de voir ses profits baisser sous pression de ceux qui se plaignaient, le Festival international de jazz de Montréal a censuré SLAV en l’annulant. Quant à Kanata, sous pression d’un producteur craignant lui aussi la controverse, Robert Lepage a tout simplement mis fin à ce projet qui s'annonçait pourtant majestueux et d'une extrême sensibilité envers les souffrances des Autochtones.

Mais comprenons-nous bien. Pas question pour moi de jouer ici à la «victime» blanche. Loin s’en faut. À la sempiternelle «complainte de l'homme blanc», je passe mon tour.

Comme je l’ai écrit cet été, ce qui me trouble plutôt dans ces deux «affaires» est la censure outrancière à laquelle nous avons assistée de même que la «racialisation» du processus de création artistique qui, au Canada, gagne dangereusement du terrain. Quitte même, parfois, à mener à la censure. De le dire n'est pas de prendre une position «polarisée», c'est de présenter un argument parfaitement fondé sur le plan factuel.

Il n’en reste pas moins qu’au banc des accusés, le mot «blanc» s’y retrouve de plus en plus souvent. Comme une tare, comme une maladie honteuse portée par des «Blancs» jugés d'office coupables d'«appropriation culturelle» par quelques savants décervelés et incultes. Du moins, dès que ces «Blancs» osent faire ce que tous les artistes font: se mettre dans la peau d'un personnage autre, inspiré du réel ou de la fiction.

Ceux et celles qui ont lu mes chroniques et billets de cet été sur le sujet savent très bien ce que je pense de cette fumisterie foncièrement antinomique à l’art lui-même et à la liberté fondamentale d’expression.

Et voilà qu’à l’aube de la campagne électorale, une autre fausse tempête, de bien moindre intensité tout de même, s’est abattue sur Michelle Blanc, candidate dans Mercier pour le Parti québécois.

Son «crime» de lèse-politique? D’avoir osé pour sa part faire une pointe d’humour néanmoins informée sur les médias sociaux : «Les gens qui veulent voter «blanc», retenez que mon prénom c’est Michelle.»

Je ne résumerai pas la «controverse» qui s’en est suivie. On peut le faire ici pour ceux qui l'aurait ratée.

Suffit de dire qu’en utilisant le mot «blanc», la candidate a reçu une volée de bois vert de la part de ceux qui lui prêtaient un soudain penchant raciste qu'elle n'a évidemment pas.

Mme Blanc – dont c’est de toute évidence le nom de famille -, n’avait pourtant rien fait de mal. Un simple jeu de mots, habile en fait, entre «voter blanc», ce qui veut dire de ne pas voter, et son propre nom de famille, d’où la référence ensuite à son prénom.

Ça ne prenait quand même pas un doctorat en science politique pour comprendre, mais l’inculture étant devenue ce qu’elle est, certains ont préféré y voir du racisme au lieu d’ouvrir un dictionnaire avant de monter sur leurs grands chevaux du web.

Je ne serai sûrement pas la première à remarquer que les médias dits sociaux produisent le meilleur, mais aussi le pire. Voici l’énième illustration du pire.

En démocratie, ce phénomène devient de plus en plus inquiétant.

La prochaine campagne électorale, avec son déferlement prévisible de mercenaires partisans sur toutes les plateformes web, ne fera certes pas exception.

Des candidats en seront les cibles préférées, mais aussi nous, les journalistes.

Autre réflexion sur la fausse controverse sur Michelle Blanc: voulez-vous bien me dire ce qui arrivera le jour où, pendant la campagne, quelqu’un, quelque part, d’un parti politique ou d’un autre, dirait vraiment une véritable grossièreté ?

Serons-nous même capables de distinguer les vraies controverses des fausses?

Bref, à force de crier au loup pour rien, les vrais énergumènes finiront quant à eux par s’en sortir indemnes...