Félix Auger-Aliassime éliminé d’entrée à Vancouver

Félix Auger-Aliassime a subi l’élimination dès le premier tour de l’Odlum Brown VanOpen, un tournoi Challenger disputé à Vancouver, mardi.

Le Québécois de 18 ans, 120e au classement de l’ATP, s’est incliné en deux manches de 6-4 et 6-2 face au Belge Ruben Bemelmans, 130e au monde.

Bemelmans n’a mis que 66 minutes pour disposer d’Auger-Aliassime, qui a commis cinq doubles fautes, réussi 50 % de ses premières balles et gagné seulement 42 % des points avec son deuxième service. Le joueur montréalais a été brisé trois fois, et n’a jamais été en mesure de menacer son adversaire en retour.

Bemelmans a été plus efficace au service, autant en première qu’en deuxième balles. Il a réussi un as, commis trois doubles fautes, et n’a fait face à aucune balle de bris.

Au deuxième tour, il se mesurera au Sud-Africain Lloyd Harris, 145e raquette mondiale.

Abanda s’arrête aussi

Françoise Abanda a aussi été évincée en première ronde de l’Odlum Brown VanOpen, qui constitue également un arrêt du circuit féminin ITF.

La Québécoise a été vaincue en trois manches de 1-6, 6-3 et 6-2 par la Britannique Katie Boulter, cinquième favorite.

Quant à la Canadienne d’origine américaine Carson Branstine, elle a été battue en deux manches de 6-1 et 6-0 par la Mexicaine Giuliana Olmos.