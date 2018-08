Hausse des revenus, des profits et du dividende pour CAE

Les indicateurs sont au vert pour CAE qui a enregistré une augmentation de ses revenus et de ses profits au premier trimestre.

L’entreprise montréalaise de simulateur de vols et de formation de pilote a donc annoncé mardi une hausse de 11 % de son dividende trimestriel qui passe de 9 à 10 cents par action. Il s’agit de la huitième hausse du dividende dans les huit dernières années.

Les revenus ont augmenté de 10 % par rapport au premier trimestre de l’an dernier pour s’établir à 722 millions $. Le résultat net a bondi de 17 % comparativement à la période correspondante de l’an dernier, passant de 61,2 millions $ à 71,6 millions $. Le résultat par action est ainsi passé de 22 cents à 26 cents, soit une hausse de 18 %, en comparant le premier trimestre de l’an dernier et celui de cette année.

«Les résultats de CAE au premier trimestre ont été principalement portés par le secteur Civil, qui a enregistré une croissance à deux chiffres et une forte demande des clients pour les solutions de formation innovatrices de CAE, a mentionné Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. Nous faisons d’importants progrès au niveau de notre stratégie de formation, comme en témoignent les 26 simulateurs de vol civils vendus depuis le début de l’exercice et l’annonce d’une série de récents partenariats de formation à long terme avec des compagnies aériennes, dont Singapore Airlines, Avianca Airlines, Jetstar Japan et Asiana Airlines.»

«Du côté du secteur Défense, nous faisons également de bons progrès avec l’acquisition d’Alpha-Omega Change Engineering qui, avec notre nouvelle structure de procuration, élargit notre position sur le marché américain de la défense en nous permettant de soumissionner sur des programmes dont le niveau de sécurité est plus élevé», a-t-il ajouté.

Marc Parent a précisé que les perspectives de croissance de CAE restent inchangées pour le reste de l’exercice financier