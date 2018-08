Hubert Lenoir met aux enchères ce qu’il portait à La Voix... pour une bonne cause

L’auteur-compositeur-interprète, Hubert Lenoir, vend «l’arme de crime» sur eBay, soit la tenue qu’il portait en mai dernier à La Voix.

«Je mets en enchère le one-piece que j’ai porté lors de mon passage controversé à La Voix», a-t-il annoncé sur son compte Facebook, lundi.

L’artiste souhaite ainsi remettre la totalité du montant amassé au Camp Rock pour Filles, un organisme de Québec dont la mission est de «donner confiance aux jeunes filles et aux jeunes de genre non conforme», en les encourageant «à faire de la musique et à poursuivre dans un milieu où elles sont, pour l’instant, sous-représentées».

«Pendant ce temps, l’industrie se dit, se demande, s’interroge: “Plus personne ne réinvente la musique/tout a déjà été fait/on cherche du sang neuf/le public a besoin de quelque chose de nouveau”. Câlice, ça fait 150 ans qu’on entend rien que des hommes s’exprimer artistiquement en négligeant l’autre moitié de la population», plaide Lenoir, dont le premier album Darlène, un opéra post-moderne, a fait beaucoup de vagues depuis sa sortie au printemps.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Cherche pas, cherche pas, y’a du nouveau juste à côté de toi, de belles grandes femmes qui ne demandent qu’à être écoutées, entendues», croit-il.

Au moment d’écrire ces lignes, la plus haute mise atteignait 610 $ canadien. L’enchère prendra fin dans neuf jours, soit le 23 août.

Cliquez ici pour participer