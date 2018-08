Je sors je reste 14 août

Coup de cœur

Musique

Vincent Vallières

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Sherbrooke offre un concert dans un parc ce soir à LaSalle. Il présentera son plus récent spectacle basé sur son dernier album, Le temps des vivants sorti en 2017. Accompagné des ses talentueux musiciens, Vincent Vallières amène son public à une grande fête avec ses chansons énergiques aux sonorités pop folk puis le fait chanter à l’unisson avec ses hits radiophoniques et ajoute une touche plus sentimentale avec ses balades bien senties. Le tout se déroulera dans un beau décor au bord du fleuve. Difficile de ne pas passer une belle soirée!

Ce soir à 19h au parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain dans l’arrondissement LaSalle

Je sors

Multidisciplinaire

Cabaret Fierté

Ce soir les Jardins Gamelin soulignent la Fierté gaie avec un cabaret haut en couleur. La chanteuse et DJ Sandy Duperval animera cette soirée qui comprendra du burlesque, de la danse, des DJ set et des drags queens. KDN Company, Rosie Bourgeoisie, Moe et les Spice Drags seront de la partie pour une soirée mémorable.

Ce soir à 10h30 à la Place Émilie-Gamelin, 1500 rue Berri

Cinéma

Le Grand Bleu

Dans le cadre du Cinéma Urbain, le classique du cinéma Le grand bleu de Luc Besson sera présenté gratuitement ce soir. Ce film qui met en vedette Jean Reno, Jean-Marc Barr et Rosanna Arquette plonge les spectateurs dans le monde marin. On suit Jacques et Enzo, deux amis d’enfance qui ont grandi en Grèce maintenant adultes, qui sont des passionnés de plongée et qui on toujours eu une petite rivalité quant à qui ira le plus profond. Après le retour de Jacques en France, la rivalité est réveillée avec le championnat du monde d’apnée en Sicile.

Ce soir à 20h30 à la Place de la Paix sur le boulevard Saint-Laurent près de la Société des arts technologiques

Cinéma

McQueen

Ce documentaire raconte la vie du célèbre designer britannique Alexander McQueen, reconnu pour sa petite touche gothique. L’homme surnommé dans le monde de la mode « l’enfant terrible » a commencé sa carrière dès l’adolescence. Il s’est fait connaître chez Givenchy avant de partir sa propre marque. Ce long-métrage retrace ce véritable conte de fées de McQueen par le biais d’entrevues avec les proches du créateur de mode et d’archives.

Aujourd’hui à des heures variées au Cineplex Odeon Forum, 2313 rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Love & Anarchy

Ce soir, dans le cadre de Femmes, Femmes, un événement qui met de l’avant le travail de femmes dans le monde du cinéma, l’œuvre de Lina Wertmuller, Love & Anarchy est présenté. Cette comédie raconte l’histoire d’un complot contre Mussolini. Un jeune paysan qui soit assassiné le didacteur va dans un bordel avant de passer à l’acte. Cependant, il tombe amoureux d’une prostituée qui essayera de lui faire changer d’avis sur son projet.

Ce soir à 18h30 à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Musique

Piano public | Roberto Lopez et invités

Le compositeur canadien Roberto Lopez prendra possession du piano public sur la Place de Castelnau le temps d’une soirée. Le musicien aux origines colombiennes est un roi de la musique latine à laquelle il ajoute sa touche d’arrangements plus modernes. Roberto Lopez et ses invités présenteront des pièces aux sonorités jazz, funk et électronique.

Ce soir à 19h à la Place de Castelnau, 221 rue de Castelnau Est

Je reste

Livre

Les mille-pattes

Ce livre jeunesse des Éditions de la courte échelle présente le mille-pattes et tous ses mystères. Le 11e tome de la série Les petits dégoûtants apprendra à vos tout-petits une multitude de faits intéressants et déconcertants sur cet insecte. Par exemple, saviez-vous qu’il n’a pas réellement mille pattes comme son nom l’annonce?

Sorti en librairie aujourd’hui

Jeu de société

KERO

Dans ce jeu qui se joue à deux, le kérosène est devenu une ressource rare. Le but est d’en trouver cependant sans trop utiliser celle déjà obtenue, afin d’assurer la survie du peuple. Deux clans s’affrontent dans cette chasse au carburant où les joueurs doivent explorer de nouvelles terres et le conquérir.

Sorti le 3 août

Télé

Songe d’une nuit d’été hawaïenne

Un groupe d’anthropologistes engagé par une avocate qui souhaite empêcher la construction d’un centre commercial se retrouve au cœur de la forêt sacrée Kaua’i à Hawaï. Leur mission est de trouver un artéfact, car s’il est trouvé le chantier de construction du centre ne pourrait commencer. Pendant leurs recherches, ils rencontrent un indigène « chaman » qui perturbera leur mission avec un nectar d’amour.

Ce soir à 20h sur les ondes de V