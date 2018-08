La marque Betty change de mains

Le rapatriement de la production des pains Betty à l’usine de la Boulangerie Auger de Saint-Jérôme permettra de créer une trentaine d’emplois, en plus d’accroître la présence de la PME en Ontario.

Le transfert de la production de Baie-d’Urfé à Saint-Jérôme devra être terminé au plus tard le 1er décembre.

Trois fois plus de pains

En plus des emplois créés, cette acquisition permettra le maintien d’une cinquantaine d’emplois liés à la vente et à la distribution des produits. Boulangerie Auger, qui produit plus de 90 000 pains par semaine, comptait déjà 45 employés.