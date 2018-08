L’amitié au travail, attention fragile!

Cultiver de vraies relations amicales au travail, c’est possible. Mais dans un monde professionnel où les employés sont mis en compétition, les amitiés risquent souvent d’être mises à mal. Comment vivre et préserver un tel lien entre collègues ?

Éviter les conflits de rôles

Selon Julie Carignan, CRHA, psychologue organisationnelle, « la multiplication des rôles » au sein d’une équipe est le premier facteur de risque de conflits entre employés : est-ce l’ami ou le collègue avec qui j’interagis maintenant ?

« L’amitié est viable, explique-t-elle, à condition de respecter les règles du jeu au sein de l’entreprise. » De part et d’autre, les rôles de chacun doivent rester clairs et parfaitement admis. Il est donc nécessaire d’avoir eu « une discussion explicite avec notre ami sur la nature et les risques d’ambiguïté de cette relation au travail », souligne la spécialiste.

Respecter les limites du lien

Prendre soin de la relation amicale dans un contexte professionnel, c’est aussi veiller à ne pas en jouer ni en abuser. « Il est essentiel de s’interdire de communiquer à son ami de l’information confidentielle, ou de demander des faveurs au nom de la proximité affective », rappelle Julie Carignan.

Rester inclusif

Les moments d’échange privilégiés entre amis ne devraient pas non plus se multiplier au détriment des autres employés. « Prendre chaque pause à l’écart du groupe, déjeuner systématiquement ensemble, c’est ne plus être en communauté de travail, explique la psychologue. Le risque est que l’amitié vienne créer un phénomène de clan, excluant de fait les autres collègues. »

Agir en toute transparence

Afin d’éviter toute mise en doute de son intégrité, Julie Carignan propose aux professionnels de présenter à l’équipe un processus d’action, clair et irréprochable. « Rester équitable aux yeux des autres, c’est avoir exposé, puis suivre les critères qui engendrent et qui justifient nos prises de décisions envers tous, sans exception », dit-elle.

Les règles de l’amitié et celles du travail sont parfois contraires, mais elles restent loin d’être incompatibles.