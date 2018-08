Le PLQ montre la porte au vétéran François Ouimet

Le Parti libéral montre la porte au vétéran François Ouimet, qui détenait le château fort libéral de Marquette depuis 1994. Mais le député s’accroche et réclame l’intervention de Philippe Couillard.

Le PLQ a demandé au député de céder sa place «pour le renouveau du parti», a confirmé à notre Bureau parlementaire la porte-parole, Catherine Maurice. «M. Ouimet a servi pendant de nombreuses années à l’Assemblée nationale pour représenter les citoyennes et les citoyens de Marquette. Compte tenu des circonstances nouvelles, une décision difficile a dû être prise», a-t-elle précisé.

Les rumeurs en ce sens allaient bon train depuis le printemps. Ce n’est toutefois que mardi que les organisateurs libéraux ont annoncé au député Ouimet que son investiture, pourtant prévue mercredi, était tout simplement annulée.

Dans les rangs libéraux, on ne manque pas de signaler qu’avec le départ de François Ouimet, le chef caquiste François Legault deviendra le doyen de l’Assemblée nationale.

Un fait que les troupes de Philippe Couillard ne manqueront pas de rappeler durant la prochaine campagne électorale à ceux qui veulent positionner la Coalition avenir Québec comme le parti incarnant le changement.

«J’ai confiance que le PM va tenir parole!»

Joint par notre Bureau parlementaire, l’actuel député de Marquette s’est dit surpris de la tournure des évènements puisqu’il avait eu l’assurance de son chef qu'il serait sur la ligne de départ pour la prochaine élection.

«Je me fie à la parole de mon premier ministre. Quand mon premier ministre me dit, à la fin du mois de mai, qu’il va signer mon bulletin de candidature et qu’il veut m’avoir dans son équipe, moi je fais confiance à mon premier ministre, a-t-il confié. J’ai confiance que le premier ministre va tenir parole!».

François Ouimet souhaite fermement continuer de représenter les électeurs de Marquette, qu’ils l’ont élu à sept reprises depuis 1994. «J'ai toujours le feu sacré», a-t-il martelé, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Quand on parle de renouveau, il dit avoir plutôt compris que le PLQ voulait une alliance de sang neuf et de gens d’expérience.

Véritable bastion libéral, la circonscription de Marquette comprend notamment la municipalité de Dorval et l’arrondissement de Lachine. Il s’agit surtout d’un comté sûr pour une candidature d’envergure.