L’épisode 1 de The Walking Dead: l'ultime saison est disponible

Ça y est, la dernière saison de la série The Walking Dead de Telltale est entâmée. Le jeu épisodique, basé sur la populaire bande dessinée de Robert Kirkman, présentera la fin de l’histoire du célèbre personnage Clementine. Sniff.

C’est aujourd’hui que Telltale et Skybound Entertainment ont lancé le tout premier épisode de cette saison ultime. Intitulé Un nouveau refuge, ce premier chapitre suit Clementine qui est plus habile que jamais. Après des années à survivre dans des circonstances tragiques et dangereuses, elle devra faire des sacrifices nécessaires, et s’imposer comme jeune leader.

Il faudra faire des choix déchirants, comme dans les titres précédents, et gérer les conséquences. C’est un style que Telltale maîtrise bien avec The Walking Dead, qui a vendu plus de 50 millions d’épisodes au fil des années.

Pour une expérience plus personnalisée, vous avez le choix de télécharger le jeu avec un doublage et des sous-titres en français pour L’ultime saison.

Bande-annonce

L’épisode 1, Un nouveau refuge, est disponible en téléchargement sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les gamers en Amérique du Nord peuvent aussi le télécharger sur la Nintendo Switch!

À noter: il semblerait qu'il y a un bogue sur le site de Microsoft. Le jeu devrait réapparaître bientôt.