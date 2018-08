Les coachs passent, les joueurs restent

MONTRÉAL | Une forte vague de changements a déferlé sur le personnel d’entraîneurs des Carabins de l’Université de Montréal au cours de la saison morte.

« Je ne m’attendais jamais à autant de changements, a reconnu l’entraîneur-chef Danny Maciocia, mais le succès apporte des mouvements. »

Les deux principaux lieutenants de Maciocia ont quitté l’équipe. Paul-Eddy Saint-Vilien a accepté le poste de coordonnateur défensif des Ravens de Carleton qui seront d’ailleurs au CEPSUM, samedi, pour un match présaison, et Marco Iadeluca a obtenu un poste dans l’administration sportive avec le Collège André-Grasset.

« Marco va toujours rester un Carabin, a exprimé le pilote des Bleus. En 23 ans dans le coaching, ma victoire de la Coupe Vanier en 2014 avec Marco reste le plus beau souvenir de ma carrière. Marco est un ami depuis 30 ans et il est le parrain de ma plus jeune fille. Son départ ne changera rien à notre amitié. »

« Je le remercie pour son courage et son énergie quand nous avons pris les commandes du programme en 2011, de poursuivre l’ancien entraîneur-chef et directeur-gérant des Eskimos d’Edmonton. J’ai demandé plus à Marco qu’à n’importe qui d’autre et ça ne devait pas être toujours agréable pour lui. »

Quant à Saint-Vilien, Maciocia parle d’une formidable opportunité.

« J’étais prêt à lui céder l’appel des jeux cette année. Les schémas défensifs seraient toutefois demeurés les mêmes alors que Polo pourra développer sa propre identité défensive à Carleton. À Alabama, les coordonnateurs passent, mais le système priorisé par l’entraîneur-chef reste le même. Tu t’adaptes ou tu quittes », ajoute Maciocia, comparant la philosophie de son équipe à celle de la célèbre université américaine.

Maciocia a aussi décidé de ne pas renouveler le contrat de Fabrice Raymond qui s’est joint aux Gaiters de Bishop’s comme coordonnateur défensif.

Il se réjouit de la venue de Jason Hogan comme responsable des quarts-arrière.

« J’étais curieux de voir qui serait intéressé quand nous avons ouvert l’affichage et j’ai réagi quand j’ai vu son nom. Ses deux ans dans la LCF avec Anthony Calvillo et Noel Thorpe valent sept ou huit ans d’expérience dans le réseau universitaire. »

Partants de retour

Les entraîneurs ont bougé, mais Maciocia pourra toutefois compter sur le retour d’une très grande majorité de partants. Un total de 10 sur 12 en offensive.

En défensive, le départ de l’ailier défensif étoile Jonathan Boissonneault-Glaou est une perte importante, mais l’unité sera encore redoutable.

« La ligne offensive m’impressionne énormément et c’est l’une des meilleures en huit ans, a-t-il affirmé. Nous avons deux bloqueurs de 5e année avec beaucoup de bagages. Nous avons aussi travaillé fort pour amener des recrues sur la ligne afin de préparer l’avenir. Un gars comme Brendon Philogène pourrait avoir un impact rapidement tout comme Marc-Antoine Lemay qui est dans la lutte pour le poste de centre. Nous avons aussi probablement le meilleur groupe de receveurs depuis que je suis ici. »

Les vétérans Régis Cibasu, Guillaume Paquet et Louis-Mathieu Normandin mèneront la charge et un trio de porteurs formé de Gabriel Parent, Reda Malki et la recrue Samuel Makwanda se partageront le travail.

Promotion

Tous ces éléments laissent croire que le quart-arrière Dimitri Morand pourra effectuer ses premiers pas comme partant dans un environnement rassurant.

« On doit bien entourer Dimitri et impliquer tout le monde. Il ne doit pas tenter 50 passes. Dimitri est beaucoup plus confiant que l’an dernier. On peut voir ses qualités de leader autant sur le terrain qu’à l’extérieur. Il possède une maturité qu’on ne voit pas souvent. »

En défensive, unité qu’il dirige, Maciocia aime la profondeur qu’il voit au camp. « Nous avons 16 ou 17 gars qui peuvent être partants dont les secondeurs recrues Sean Côté et Michael Brodrique. Je suis très à l’aise avec nos effectifs. »

Morand se sent plus confortable

Avec le départ du Samuel Caron, le quart-arrière de deuxième année Dimitri Morand prendra les commandes de l’offensive des Carabins.

« J’ai la même approche que l’an dernier quand j’étais le réserviste, mais je suis excité, a souligné le produit des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il n’y a toutefois rien d’acquis et je veux progresser à chaque match. Ça bouge beaucoup plus vite que dans les rangs collégiaux, mais j’affronte une défensive solide à l’entraînement, ce qui me permet de prendre de l’expérience. »

Utilisé en fin de match à quelques occasions l’an dernier, Morand a progressé malgré une utilisation réduite.

« Le jeu a ralenti devant moi et je suis plus confortable avec le système de jeu, a-t-il mentionné. Je mets aussi le temps en salle vidéo. Le temps de préparation est très important. »

« Je veux être le meilleur coéquipier possible, d’ajouter le joueur par excellence dans le circuit collégial Division 1 en 2016. Je veux que les gars puissent se fier à moi. C’est très rassurant d’être bien entouré avec des gars d’expérience. »

Expérience profitable

Dix des 12 partants de l’unité offensive des Bleus sont de retour. En plus de Caron, seul le centre Jean-Christophe Labrecque a complété son parcours.

Parmi les nombreux vétérans, on retrouve le demi inséré Louis-Mathieu Normandin.

« Nous avons un groupe de receveurs expérimentés et nous devrons enlever de la pression à Dimitri en faisant les réceptions contestées parce que les passes ne seront pas toujours parfaites, a-t-il expliqué. Dimitri est un gros étudiant de la game et il se préparait chaque semaine l’an dernier comme s’il allait être partant. Malgré un nouveau coordonnateur offensif, il n’y a pas 36 000 concepts de passe. Ça va demeurer la même chose et il faudra bien exécuter. »

« C’est mon année de repêchage et c’est une grosse saison pour moi, a souligné l’étudiant à la maîtrise en comptabilité. Je ne me mets pas plus de pression, mais ça serait le fun de se rendre jusqu’au bout. »

Lagacé confiant

En défensive, Bruno Lagacé est en bonne posture de mériter un poste de partant, lui qui a été choisi joueur défensif par excellence dans le circuit collégial Division 1.

« Mon baptême se passe bien, a indiqué le produit des Phénix d’André-Grasset qui évolue comme demi défensif. Je vise un poste de partant. Je peux apporter un côté physique et j’aime le côté stratégique du football. »

« C’est un super défi », estime le nouveau coordonnateur offensif

Photo Martin Alarie, Agence QMI

Gabriel Cousineau volera de ses propres ailes à sa première saison comme coordonnateur offensif.

Marco Iadeluca devait initialement donner un coup de main à Cousineau cette année pour faciliter la transition, mais il ne sera pas présent. En plus de son nouveau boulot au Collège André-Grasset, Iadeluca se joindra au personnel d’entraîneurs des Phénix qui sont dirigés par son frère Tony.

« Je ne suis pas nerveux, a mentionné Cousineau qui a mené les Carabins à la conquête de la Coupe Vanier en 2014. C’était mon rêve d’entraîneur de devenir coordonnateur offensif. Je n’avais pas d’échéancier. Même si Marco est parti, je ne serai pas seul et ça ne sera pas un one man show. »

« Danny [Maciocia] va m’épauler et je peux aussi compter sur Mathieu Pronovost qui a travaillé comme coordonnateur offensif à Sherbrooke et Jason Hogan qui a passé deux ans avec les Alouettes. Jason apporte énormément d’expérience. Il s’agira d’un travail d’équipe. »

Après un séjour au camp des Eskimos d’Edmonton au cours des deux dernières années et son expérience comme coordonnateur offensif au Défi Est-Ouest et à la Coupe Canada au cours des derniers mois, Cousineau estime qu’il est bien outillé pour ce nouveau chapitre de sa carrière.

« Il s’agit d’un super beau défi, mais je suis prêt, a-t-il résumé. J’ai reçu un bon enseignement de Danny et de Marco au cours des dernières années. Le plan est que j’appelle les jeux. Je suis super excité. Il s’agira d’un bon défi de me mesurer à Marc Fortier [Rouge et Or] qui est le meilleur coordonnateur défensif que j’ai affronté en carrière et qui apporte constamment des nouveautés. »

Bon bagage

Maciocia est persuadé que son ancien pivot est prêt à relever de nouvelles responsabilités.

« Il y a toujours une première, a-t-il expliqué. Comme pour moi quand j’ai été nommé coordonnateur offensif des Alouettes en 2001. Certains oublient que Gab est avec nous depuis huit ans. Ses deux présences au camp des Eskimos ont contribué énormément à son développement. Jason Mass [l’entraîneur-chef des Eskimos] me disait récemment que Gab a le potentiel pour être entraîneur des receveurs dans la LCF. Il sera bien entouré avec nous. Sa passion et son énergie feront en sorte que son manque d’expérience sera réduit. »

L’occasion fait le larron

Sous contrat avec le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Hogan bénéficiait d’une clause de sortie dans son contrat si jamais une opportunité à son goût se présentait.

« J’ai respecté la date limite prévue à mon contrat qui était le 15 août, a-t-il confié. Il n’y avait rien pour m’empêcher de regarder ailleurs. S’il n’y avait pas eu cette clause, je n’aurais pas regardé ailleurs. »

« Quand j’ai informé Mathieu [Lecompte] de mon intérêt pour le poste qui s’est ouvert à Montréal, il a été très professionnel et a compris la situation, de poursuivre Hogan qui veille sur les pivots des Bleus. Je voulais me rapprocher de ma famille et j’avais l’opportunité d’obtenir un poste à temps plein même si je ne suis pas coordonnateur. En réalité, nous sommes trois coordonnateurs, mais c’est Gabriel qui aura les décisions finales. Il y a un respect mutuel. »

► JEUDI : Les Redmen de McGill