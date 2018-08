Les Jays obtiennent Brian Baker

Les Blue Jays de Toronto ont acquis des Rockies du Colorado mardi le lanceur Brian Baker en guise de compensation pour le départ de l’artilleur Seunghwan Oh vers Denver.

Baker, 23 ans, a présenté une fiche de 4-2 et une moyenne de points mérités de 3,80 avec les JetHawks de Lancaster au niveau A cette saison. En 45 manches, le choix de 11e tour des Rockies au repêchage de 2016 a réussi 58 retraits sur des prises. À vie, il a totalisé 147 manches et un tiers sur la butte, maintenant un dossier de 14-8 et une moyenne de 3,73.

Pour sa part, Oh avait été échangé le 26 juillet. L’athlète de 36 ans a disputé 57 matchs du baseball majeur cette année, remportant quatre de ses sept décisions et conservant une moyenne de 2,59.