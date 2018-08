L’Espagne va accueillir 60 des 141 migrants de l’Aquarius

MADRID | L’Espagne va accueillir 60 des 141 migrants présents à bord de l’Aquarius dans le cadre d’un accord avec d’autres pays européens, a annoncé mardi le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

« L’Espagne a coordonné un accord pionnier avec six pays pour se répartir l’accueil des personnes de l’Aquarius. (...) L’Espagne accueillera 60 personnes », a tweeté Pedro Sanchez.

Le navire sera autorisé à accoster à Malte et les 141 migrants secourus vendredi au large des côtes libyennes seront autorisés à y débarquer : ils seront ensuite accueillis en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Portugal et en Espagne, a expliqué sur Twitter le premier ministre maltais Joseph Muscat.

L’Espagne, qui avait frappé les esprits en accueillant mi-juin à Valence (est) l’Aquarius avec 630 migrants, s’était cette fois montrée réticente à offrir de nouveau un port au navire affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières.

« L’Espagne n’est pas le port le plus proche, et donc pas le port le plus sûr pour débarquer », avait fait valoir lundi à l’AFP une source gouvernementale espagnole.

L’Espagne est devenue cette année la première porte d’entrée par la mer des migrants clandestins en Europe, passant devant l’Italie dont le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini défend une ligne dure face à l’immigration.

Depuis le début de l’année, plus de 25 000 migrants sont arrivés en Espagne à bord d’embarcations de fortune, selon le dernier bilan de l’organisme de l’ONU chargé des migrations, soit près de trois fois plus qu’en 2017 sur la même période.