L’opportunisme : fléau de la politique

Au lancement du livre relatant la vie de Gilles Duceppe, je discutais avec un jeune citoyen très impliqué dans les causes sociales et défenseur à sa manière de la veuve et l’orphelin. Je lui demandais pourquoi il ne se lançait pas en politique et la réponse fut claire. Il n’était pas sûr que son parti de prédilection puisse prendre le pouvoir et il n’avait pas envie d’être un simple député d’opposition tapi dans l’ombre tout en gagnant moins. Il est loin le temps de Paul Gérin-Lajoie où l’individu présentait sa candidature en portant des idéaux et en voulant faire progresser sa vision de développement du Québec. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des carriéristes qui quittent souvent le navire s’ils n’ont pas le poste prestigieux convoité.

Le tableau des candidatures présenté par le Journal fait ressortir cette mouvance d’opportunistes qui n’ont en tête que le pouvoir et qui sont prêts à toutes les compromissions sur leurs valeurs et leurs convictions. Les Marguerite Blais, Jean-François Simard, Gaétan Barrette, Dominique Anglade ne sont que quelques exemples de ces politiciens prêts à se nourrir dans n’importe quelle auge en autant qu’ils aient le poste convoité avec émoluments et limousine. Favorite dans les sondages, la CAQ réussit ainsi à attirer plus de candidats vedettes qui salivent déjà au prestige de la banquette du pouvoir. Symptôme d’une démocratie malade, toutes ces candidatures sont le choix de François Legault et de sa garde rapprochée, sans même que les membres du parti puissent avoir leur mot à dire.

Se comportant comme un vainqueur, Legault mène sa barque comme un PDG d’usine en embauchant ses futurs cadres sur la base de la vision étroite qu’il nourrit pour le Québec. Si nous parlions dans le vocabulaire hockey si cher aux Québécois, nous pourrions conclure rapidement que l’équipe manque de profondeur. Jusqu’à présent, le chef caquiste a bien soigné les apparences et accumule les promesses contradictoires en souhaitant que les gens ne se réveilleront qu’après les élections. Le pari de Philippe Couillard, en déclenchant la campagne électorale plus tôt, pourrait constituer la première phase d’un réveil brutal pour ceux qui rêvent d’un portefeuille regarni par les promesses de la CAQ. En effet, François Legault ne s’emploie pas à la formation d’un prochain gouvernement, mais il s’ingénie plutôt à constituer un conseil d’administration qui s’évertuera éventuellement à justifier son incapacité à ne pas livrer ses promesses de prospérité.

Il ne peut en être autrement avec des carriéristes sans vision qui sont prêts à promettre la chose et son contraire pour obtenir un poste en faisant fi des contraintes. Dans une certaine mesure, la vague qui transporte les caquistes dans les sondages et les médias pourrait s’avérer fort utile car elle a fait du parti le plus grand ramassis d’opportunistes, permettant ainsi de mieux identifier ceux qui n’en ont que pour leurs intérêts personnels. Il y a plus de chance de trouver des gens aux idéaux élevés dans les autres formations politiques auxquelles on donne peu de chance de remporter le prochain scrutin. C’est peut-être de ce côté que les Québécois devraient tourner leur regard pour se débarrasser des profiteurs politiques.