L’un des restaurants les plus populaires de Bali s’installe à Montréal et tout le monde capote

Ceux et celles qui ont déjà visité Bali sont fort probablement allés manger au GypsyBali, ce populaire restaurant géré par le Montréalais Kevin Latrem.

L’endroit au décor rêvé qui sert, entre autres, d’excellentes assiettes déjeuner, de fabuleux bols, des sandwichs et des cocktails aura une adresse ici même à Montréal.

C’est dans l’ancien restaurant Kozu (avant le Rachel Rachel), sur la rue Rachel Est, que Kevin Latrem et son équipe s’installeront. La propriétaire en a fait l’annonce sur sa page Facebook au début du mois d’août.

L’ouverture du restaurant devrait se faire cet automne. Il n’y a pas encore beaucoup de détails, mais Kevin Latrem mentionne dans sa publication Facebook qu’il n’a pas l’intention de «changer une formule gagnante». Justement, c’est Amlyne Phillips, de La Chambre Design co., qui s’occupe du décor de la succursale de Montréal. C’est également elle qui avait signé celui du GypsyBali de Bali en 2016. On peut donc s’attendre à quelque chose d’assez impressionnant.

Alors, avez-vous autant hâte à cette ouverture que la team Silo 57?

GypsyBali à Montréal

500, rue Rachel Est

