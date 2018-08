Mardis cyclistes : Marc-Antoine Soucy triomphe

La dernière édition des Mardis cyclistes de Lachine a permis à Marc-Antoine Soucy de remporter le titre dans la catégorie Pro-Élite masculine, mardi soir.

Soucy (Silber Pro Cycling) et son frère Jean-François (IAM GOLD) ont terminé respectivement deuxième et premier de la dernière course de la saison, ce qui a permis à Marc-Antoine de conserver le maillot jaune de leader jusqu’à la toute fin.

La course a été particulièrement enlevante, alors qu’elle a été interrompue à l’avant-dernier tour à la suite d’une chute. À la reprise, la finale a pris des allures de sprint endiablé qui a finalement couronné les frères Soucy pour une deuxième semaine consécutive.

Au classement général, Marc-Antoine Soucy, qui a dominé avec 925 points, est suivi d’Eliott Doyle (Vélo Cartel, 758 points) et de Hendrik Pineda (Probaclac/Devinci Cycling Team, 583 points).

Une petite surprise chez les femmes

Raphaële Lemieux (indépendante) a mis la main sur un troisième titre consécutif aux Mardis cyclistes. Elle a cependant été battue une première fois cet été, alors qu’elle a pris le second rang de la dernière étape, remportée par Joséphine Péloquin (Québecor/Stingray). Cette même Péloquin a terminé au deuxième rang du classement général avec 460 points de retard sur Lemieux. C’est Rebecca Beaumont (Peppermint/Marin) qui a complété le podium.

À la Coupe de la Relève, Allyson Web Charland (Dynamiks de Contrecoeur) a remporté la dernière étape et a conservé son maillot jaune avec 429 points, suivie de sa coéquipière Iris Gabelier (276 points) et de Léa Domingue (Laferté Bicycles, 232 points). Pour leur part, Arnaud Beaudoin et son coéquipier Matisse Julien (Les Espoirs de Laval Primeau Vélo, 298 points) ont conservé leur avance au classement général avec une différence de 70 points. Mathias Guillemette (Vélo Mauricie) les suit avec 281 points.

Finalement, à la Coupe des Jeunes, Anne-Flora Robert (Les Espoirs de Laval Primeau Vélo) a terminé au second rang de l’étape, mais a remporté les grands honneurs de la saison. Chez les garçons, Samuel Couture (Les Espoirs de Laval Primeau Vélo) a poursuit son envolée et a terminé la course en grand avec la victoire et le titre au classement général loin devant avec 505 points.