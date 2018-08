Masters de Cincinnati: Milos Raonic poursuit sa route

Le Canadien Milos Raonic a remporté son match de premier tour du tournoi de catégorie Masters de Cincinnati, mardi.

Raonic, 29e joueur mondial, a eu raison du Serbe Dusan Lajovic, 64e joueur au classement de l'ATP et issu des qualifications, en deux manches de 6-3 et 6-3.

Au final, le vainqueur a claqué 13 as et n'a commis qu'une seule double faute. De plus, il n'a fait face à aucune balle de bris sur son service.

En revanche, il a obtenu cinq chances de briser le service de Lajovic et en a profité à deux occasions.

L'Ontarien affrontera le Tunisien Malek Jaziri, 60e raquette mondiale, au deuxième tour. Jaziri a pris la place de l'Espagnol Rafael Nadal au sommet du tableau en tant que «lucky loser», puisque le «Taureau de Manacor» a déclaré forfait avant le début de la compétition.

Il s'agira d'un deuxième duel entre les deux joueurs. Le Canadien avait eu raison de son rival en deux manches en 2016 à Pékin.