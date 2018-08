Motus et bouche cousue

On s’entend bien avec nos collègues. Peut-on leur parler de tout et de n’importe quoi ? Non. Voici trois sujets à éviter.

Le salaire

Lorsqu’on demande à un collègue son salaire, outre démontrer un manque de professionnalisme flagrant, on se place dans un cul-de-sac où la seule issue implique des tensions. Forcément, une personne sera insatisfaite.

Le salaire dépend autant des responsabilités liées au poste que des qualifications du professionnel en question. Qui plus est, le talon de paie n’est qu’une variable dans une équation dont on ne connaît pas les facteurs. Toute conclusion tirée de la seule information du salaire sera inévitablement hâtive. Tel employé a-t-il privilégié des semaines de vacances supplémentaires au lieu d’une augmentation par le passé ?

La réorientation de carrière

Insatisfait ? Partager ses plans de quitter le navire à un collègue le place dans une position inconfortable où celui-ci peut se sentir injustement déloyal envers son employeur. C’est encore pire si on lui demande de l’aide pour recevoir des références ou pour être présenté à l’un de ses contacts professionnels ! Sans que ce soit délibéré, celui-ci pourrait maladroitement nous écarter de ses projets, conscient qu’il ne peut pas s’attendre à un engagement à long terme de notre part.

Des remarques sur son apparence

Dans un contexte professionnel, on ne souhaite pas attirer l’attention par la coupe de notre jupe ou par celle de notre veston. Les compliments peuvent alors entraîner des malaises bien mérités. Quant aux remarques sur le poids, de toute évidence, on s’abstient, même si on a l’impression qu’ils sont « positifs » : quel jugement ! Des doutes sur une potentielle grossesse ? Silence radio.