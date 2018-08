Notre Dame de Paris: tapis rouge pour les 20 ans

Jean Ravel, qui a interprété à la fois Phœbus et Gringoire entre 1999 et 2003, se rappelle qu’il voulait à tout prix faire partie de l’aventure Notre Dame de Paris. Alors qu’il jouait dans Starmania, il avait demandé à Luc Plamondon d’intégrer la troupe, mais ce dernier a refusé. Il est donc allé voir Richard Cocciante. « Ce sont les plus beaux moments de ma carrière », a commenté celui qui entamera la 14e année de la revue musicale Rock Story.

Même après 20 ans, le compositeur Richard Cocciante est toujours aussi fébrile un soir de première. « On est sur le qui-vive, bien sûr. Mais on a déjà trois représentations données et le public est heureux de revoir l’œuvre. On a une troupe top niveau », a-t-il commenté.