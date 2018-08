On a parlé à des fans d’électro à Île Sonic et on n’est pas sûr d’avoir tout compris

Île soniQ, c'est l'évènement de musique électronique présenté depuis 2014 au Parc Jean Drapeau. Cette année encore les danseurs étaient au rendez-vous.

Nous avons parcouru le site et parlé à certains festivaliers de leur intérêt à vivre cet évènement. Dans les wagons du métro, la musique jouait déjà sur les téléphones et les gens dansaient. Un beau contraste avec la clientèle du casino disons.

On peut aimer ou non ce style musical, mais on doit lever notre chapeau à l'organisation. C'était encore une fois grandiose!

Bon visionnement.

