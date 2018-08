Procès de l’ex-chef de campagne de Trump: plaidoyer final mercredi

Les avocats de l’ex-directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, ont annoncé mardi qu’ils ne présenteraient aucun témoin et n’appelleraient pas leur client, accusé de fraudes bancaire et fiscale, à la barre, ouvrant la voie au plaidoyer final mercredi.

Le juge Ellis a demandé aux parties de présenter leurs plaidoyers mercredi à partir de 9 h 30 (heure locale) et de ne pas dépasser deux heures chacun, selon les médias présents au tribunal fédéral d’Alexandria, près de Washington.

Les 12 jurés, six hommes et six femmes, seront ensuite appelées à délibérer et pourraient donc livrer leur verdict d’ici la fin de la semaine.

Le procès de Paul Manafort, 69 ans, est le premier à découler de l’enquête explosive de Robert Mueller, procureur spécial chargé d’enquêter sur les soupçons d’ingérence russe dans la présidentielle Américaine de novembre 2016. Mais il est jugé pour des faits antérieurs à son passage à la tête de l’équipe Trump --entre mai et août 2016-- découvert lors des investigations du procureur spécial.

Ouvert il y a deux semaines, le 31 juillet, le procès s’est centré autour du dossier de l’accusation, qui a fait comparaître plus de 20 témoins pour tenter de démontrer que Paul Manafort, lobbyiste et consultant politique très réputé à Washington, avait dissimulé au fisc des millions de dollars tirés de ses activités pour l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch, soutenu par Moscou.

Il est également accusé de fraude bancaire et d’avoir tu l’existence de comptes à l’étranger.

Paul Manafort rejette toutes ces accusations.

La question cruciale d’une possible collusion entre des membres de la campagne Trump et Moscou n’a pas être abordée pendant ce procès.

Risquant déjà de passer le restant de ses jours en prison, Paul Manafort devra affronter un second procès en septembre, toujours dans le cadre de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller.