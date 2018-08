Quand faut-il se mêler de la vie privée de ses employés?

La sacro-sainte vie privée est importante pour les employés, mais parfois, s’en mêler est la meilleure façon de les aider...

En tant qu’employeur, les raisons sont nombreuses de vouloir soutenir un employé qui traverse une période difficile. « On réduit non seulement le taux d’absentéisme, mais aussi celui du présentéisme, explique Gilles Savoie, CRHA et directeur organisationnel chez Consultants BCH. Sans soutien, l’employé en difficulté risque de s’absenter à répétition, ou de rentrer au travail sans être capable de se concentrer. »

C’est également bon pour la marque employeur, ajoute Suzanne Leduc, CRHA et directrice des services aux organisations chez Morneau Shepell : « Offrir un bon programme d’aide aux employés [PAE] s’inscrit dans la culture d’une entreprise qui désire attirer et retenir les talents. »

Or, intervenir auprès d’un employé demeure un geste délicat, vu la nature de certains problèmes [divorce, alcoolisme, dépression, etc.].

Reconnaître les signes précurseurs

Lors de l’implantation d’un PAE, les gestionnaires sont appelés à suivre une formation pour savoir comment reconnaître un employé en difficulté, explique la directrice chez Morneau Shepell.

Gilles Savoie insiste sur le rôle proactif de l’employeur : « C’est en demeurant attentif aux changements de comportement des employés que l’on peut intervenir rapidement, avant que la situation ne dégénère. »

Offrir du soutien via le programme d’aide aux employés permet à l’entreprise d’intervenir dans les périodes difficiles tout en permettant au travailleur de bénéficier en toute confiance de l’aide dont il a besoin.