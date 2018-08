Réponse à celle qui se pense jalouse de sa belle-sœur

Pas surprenant que Mimi soit jalouse de sa belle-sœur (conjointe du frère de son mari), quand on lit ce qu’elle décrit sur ce qui se passe entre elle et son mari. C’est évident qu’ils ont eu, ou ont toujours une relation intime. La lettre de bêtises qu’elle vous a soumise Louise et qu’elle souhaite envoyer à cette femme, ce serait un coup d’épée dans l’eau. Elle a juste à dire à son mari de se décoller de la belle-sœur. Et s’il n’obtempère pas, ce sera à elle d’agir en conséquence. Si elle en a le courage.

DL, célibataire et pas trop malheureuse

Comme vous touchez un point crucial en mentionnant le mot courage, j’y ajouterais : avoir le courage de se faire respecter ! Quand dans un couple on est incapable de dire à son partenaire que son comportement est inacceptable et nous blesse, on se met dans une position d’infériorité destructrice pour soi-même.