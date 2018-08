Samuel Girard : une tête sur les épaules

Il y a moins de cinq ans, soit lors de la saison 2013-2014, le défenseur Samuel Girard évoluait dans la Ligue de hockey midget AAA. Voilà que celui portant aujourd’hui les couleurs de l’Avalanche du Colorado peut maintenant servir de mentor et d’inspiration pour les jeunes hockeyeurs du Québec.

À seulement 20 ans, Girard a accepté un rôle de parrain pour une campagne de sensibilisation contre les drogues et le dopage. Il a ainsi profité de la conférence de presse du lancement de la 43e saison de la Ligue de hockey midget AAA du Québec pour passer son message, mardi.

«Il faut que tu fasses attention à ces choses-là, a indiqué le jeune homme originaire de Roberval. Sérieusement, la drogue et l’alcool, ce sont des choses que tu dois éviter quand tu es un athlète. C’est comme le dopage. Quand tu grimpes les échelons, c’est certain que les équipes ne recherchent pas des joueurs qui ont ce type de problème.»

Les pièges

Girard veut bien prendre une bière de temps en temps ou encore une coupe de vin le samedi soir, mais autant que possible, il évite l’alcool. Discipliné et affichant une belle maturité, la drogue et le dopage ne sont évidemment pas des options pour lui.

«Quand tu signes un contrat, tu as de l’argent, tu peux te permettre de t’acheter un peu ce que tu veux et on sait que la drogue, ça coûte cher, a-t-il ajouté. Il faut avoir une tête sur les épaules. Et c’est là qu’on voit qui sont les vrais athlètes, ceux qui sont dédiés à leur sport. Oui, on s’amuse, on joue au hockey, c’est un sport et on gagne notre vie comme ça, mais en même temps, ça reste notre travail.»

«C’est comme une personne qui travaille dans un bureau, c’est sûr que si elle rentre au travail avec encore de l’alcool dans le sang, le "boss" ne sera pas content. C’est la même chose au hockey. Si tu te présentes fripé à l’entraînement, le "coach" va le savoir.»

L’entraîneur-chef de l’Avalanche Jared Bednar n’a pas trop à s’inquiéter concernant Girard, qui aspire à jouer un rôle de plus en plus important avec l’équipe.

En territoire connu

Après une première année ponctuée d’une transaction l’ayant fait passer des Predators de Nashville à l’Avalanche, le défenseur québécois dit se sentir de plus en plus à l’aise dans la Ligue nationale de hockey.

«Quand tu es une recrue, tu es impressionné un petit peu par la ligue, a-t-il avoué. T’arrives à un nouvel aréna à tous les matchs. Tu ne sais pas à quoi t’attendre, tu ne sais à quoi va ressembler l’ambiance. Tu arrives sur la glace avec des gars qui sont impressionnants. Quand je me suis fait échanger, je suis arrivé avec des joueurs comme [Nathan] MacKinnon et [Gabriel] Landeskog. Ce sont des joueurs que j’admirais deux ans plus tôt et là, je me retrouve dans la même équipe qu’eux. Cette année, quand je vais retourner au camp, je n’aurai plus à vivre avec ça. Je vais connaître les joueurs, les arénas et je vais savoir comment ça marche, si on peut dire.»

Si la transaction survenue au mois de novembre fut un choc, Girard a rapidement été en mesure de tourner la page, récoltant 20 points en 68 matchs avec l’Avalanche. Il a ainsi conclu sa première saison avec un total de 23 points en 73 rencontres.