[PHOTOS]: Toujours trop de ratons laveurs sur le mont Royal

La surpopulation de ratons laveurs sur le mont Royal est encore problématique et risque de s'aggraver.

Les visiteurs continuent à nourrir illégalement les bêtes, tandis que les policiers ferment les yeux sur la situation.

En 2016, la population avait atteint des sommets avec un décompte d’environ 150 ratons laveurs sur la montagne, alors que la normale pour un territoire semblable s’élève à une quinzaine seulement.

Aucun inventaire n’a été réalisé depuis, mais ces bêtes sont toujours trop nombreuses sur le mont Royal, confirme Éric Richard, directeur de l'éducation et de la conservation pour l'organisme les Amis de la montagne.

«La situation est moins pire qu’il y a quelques années, entre autres à cause d’épidémies qui ont tué beaucoup de ratons au cours des derniers hivers. Mais ça reste que l’enjeu (de la surpopulation) est cyclique, qui risque de revenir si on ne change pas nos comportements et si on continue de les nourrir», prévient M. Richard.

Malgré les panneaux d’informations installés et une patrouille qui circule sur la montagne pour sensibiliser le public depuis 2010, le problème persiste.

Activité touristique

Plusieurs sites web pour voyageurs, blogues et publications sur les réseaux sociaux encouragent les touristes à rencontrer les petits mammifères et à les nourrir.

«Ça, c’est un gros problème», prévient Jacques Dancosse, vétérinaire et biologiste au Biodôme de Montréal.

«Ça ne devient pas une aide pour les ratons laveurs, mais une catastrophe, poursuit-il. La nourriture qu’on donne va faire augmenter la fécondité et hausser le taux de survie des ratons. Une grosse population de ratons, ça veut dire plus de promiscuité avec les humains et plus de risques de transmission de maladie et de parasites.»

M. Dancosse affirme qu’aucun cas de rage n'a été détecté chez les ratons laveurs à Montréal depuis 2009, mais que le public s’expose toujours à des risques de contamination en s’approchant de ces bêtes.

Une résidente du quartier Milton-Parc, Lucie Morval, est confrontée chaque année à cette problématique.

«Surtout en juillet et en août, tous les touristes viennent sur le belvédère Camilien-Houde pour nourrir les ratons laveurs, le soir. Ça peut devenir dangereux, parce que les ratons laveurs n’ont pu peur de moi quand je passe. Ils s’approchent, parce qu’ils veulent de la nourriture et ça m’oblige à éviter le coin en soirée », raconte-t-elle, en entrevue à «24 Heures».

Aucune amende

Pourtant, un règlement municipal interdit de nourrir les animaux sauvages dans tous les parcs de la métropole.

Après avoir tenté sans succès de sensibiliser le public aux dangers de nourrir les ratons laveurs du mont Royal en 2012, les policiers menaçaient de remettre désormais des constats d’infractions aux gens pris en flagrant délit.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a informé «24 Heures» qu’aucun de ses policiers n’a remis de constat d’infraction à ce sujet jusqu’à maintenant.

Le «Journal de Montréal» révélait que les amendes émises pour ce délit varient de 100 à 300 $ pour une première infraction et pourrait atteindre jusqu’à 1000 $ en cas de récidive.