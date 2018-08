Toutes les stars s’arrachent ces 5 types de ceinture trop cool

La ceinture est souvent réduite au simple accessoire qui sert à ne pas se retrouver «les culottes à terre». Elle peut toutefois devenir un élément important de notre ensemble et parfois même, la pièce maîtresse.

C’est donc important de bien la choisir et des fois, de sortir de notre zone de confort et d’essayer des couleurs et forment nouvelles. La ceinture en cuir noir simple, c’est joli, mais il faut oser dans la vie!

Voici donc 5 types de ceintures tendance qui donneront un énorme coup de pouce à vos ensembles

1. La ceinture double D

Une publication partagée par EM (@ellymanata) le 12 Août 2018 à 2 :34 PDT

Bien souvent en tissu, mais parfois en cuir, la ceinture double D est parfaite pour un ensemble que l’on souhaite cintrer, comme une robe ou des pantalons taille haute, par exemple. Pour bien la porter, il faut soit la laisser pendre (beau, mais pas trop pratique) ou l’insérer vers l’intérieur et la faire redescendre.

10$ à Ardène

2. La ceinture militaire

Une publication partagée par HEIR JORDYN (@jordynwoods) le 24 Avril 2018 à 2 :32 PDT

Assez edgy comme choix, mais ô combien cool lorsqu’elle est bien portée, la ceinture militaire se distingue par son attache, qui est bien différente de celles qu’on est habituées de voir. Il s’agit en fait de deux morceaux de plastique (ou de métal) qui s’emboîte l’un dans l’autre. Agencée à des pantalons cargo ou une jupe en tissu avec des poches, ce type de ceinture est le synonyme de street et #badass!

19$ à Amazon.ca

3. La ceinture à trous «grommet»

Une publication partagée par Brit Harvey 🍒🍒 (@brit_harvey) le 21 Mai 2018 à 12 :19 PDT

Qui aurait cru que la ceinture du temps de «Sk8ter Boi» d’Avril Lavigne ferait son grand retour? Les stars et les influenceurs tripent sur ce type de ceinture, qu’ils portent avec à peu près tout.

29$ à Urban Outfitters

4. La ceinture style western

Une publication partagée par Sophie Nelisse (@sophie__nelisse) le 20 Juin 2018 à 1 :54 PDT

Déjà tendance depuis quelque temps, la ceinture de style western est une option plus conservatrice, mais tout de même très populaire. Elle se porte avec à peu près tout, mais est spécialement belle avec une paire de jeans ou des shorts destroy.

13$ à Forever 21

5. La ceinture ronde inspirée par Gucci

Une publication partagée par NOEMIE LACERTE (@noemielacerte) le 23 Févr. 2018 à 2 :51 PST

La ceinture Gucci fait déjà l’unanimité chez les stars depuis quelque temps. Elle est la préf de Noémie Lacerte, entre autres, qui la porte avec à peu près tout. Compte tenu de son prix exorbitant et hors budget, il existe des copies bon marché ou des ceintures à boucles rondes, qui créent pratiquement le même effet. À vous de voir ce qui vous plaît le plus!

En rabais à 10$ à Dynamite

