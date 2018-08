Un coffret de cartes Pokémon vendu pour 56 000$ US

Inutile de fouiller partout dans le sous-sol chez vos parents, vos cartes Pokémon ne sont probablement pas en assez bon état pour devenir full riche.

Quand on dit qu’un objet de collection est en «mint condition», ça veut dire que l’objet en question n’a jamais été sorti de son emballage. Le déballer une seule fois, c’est une fois de trop pour la revente à l’état neuf. Aujourd’hui, vous allez peut-être regretter d’avoir ouvert vos coffrets Pokémon dans les années 90, parce qu’il y en a une qui vient d’être vendue pour 56 000$ US.

C’est Kotaku Australie qui a trouvé qu’un site de ventes aux enchères venait tout juste de rendre un fan de Pokémon très heureux (et potentiellement pauvre). Selon Huggins & Scott, le coffret n’aurait jamais été ouvert et daterait de 1999. Le site promet que le coffret n’a jamais été ouvert et n’a certainement pas été réemballé, malgré un petit défaut au coin de la boite.

Le coffret contient 36 paquets «boosters» qui eux, contiennent 11 cartes. Chaque paquet a 5 cartes communes, 3 cartes peu communes, 2 énergies et soit une carte rare ou une «foil». Toujours selon Huggins & Scott, vous avez 1:3 par paquet d’obtenir une «foil», alors avec 36 paquets, ce coffret est pour les sérieux!

Rappelons qu’une carte Charizard Holo de 1999 avait été vendue, seule, pour 55 000$ US. Il y a potentiellement plusieurs cartes de ce calibre dans le coffret!