Un été en noir et blanc

En solo comme en duo, le blanc et le noir sont irremplaçables. Ces deux non-couleurs ne cessent de charmer par leur style intemporel. Modernisés avec des coupes et des imprimés graphiques, le blanc et le noir étonnent encore et se retrouvent au top des tendances.

Le noir Photo Ben Pelosse

Les femmes adorent le noir de la tête au pied pour son effet amincissant et passe-partout. En été, allez-y avec des matières minces qui sèchent rapidement, sinon réservez le noir pour le soir, car vous allez cuire sous le soleil ! Accessoirisez avec des imprimés graphiques pour un look plus moderne.

Le blanc Photo Ben Pelosse Parfait pour la canicule, le blanc est rafraîchissant dans tous les sens du terme ; il n’attire pas le soleil et donne un look purement estival et romantique. En total look tout est permis, même les bottes banches, que l’on croyait disparues à tout jamais. Pour un style moins ingénue, osez les accessoires de couleurs vibrantes, voire fluo. Saviez-vous que le lin est LA matière à porter l’été ? Cette fibre naturelle, vieille comme le monde, a la capacité de garder le corps au frais et au sec en plus d’être douce et confortable sur la peau. Noir et blanc Photo Ben Pelosse En plus de mixer les pièces totalement noires ou blanches, la tendance tend vers les imprimés graphiques ou géométriques, qui donnent un nouvel élan à la tendance. On parle ici de découpes noir et blanc, des imprimés vichy, des carreaux pied-de-poule et de la rayure mini ou maxi. Dans ce look on mixte le noir et blanc en découpes en plus de l’imprimé vichy, qui vient rafraîchir le style. Noir et blanc Photo Ben Pelosse Excellentes bases dans une garde-robe, les pièces noires ou blanches se mélangent à l’infini. On mixe et on matche les hauts et les bas soit en look monochrome ou en combinaisons multiples entre le blanc, le noir et l’imprimé noir et blanc.

Cet ensemble deux pièces, imprimés de fines rayures, est aussi chic que prêt-à-porter en toute occasion. On pourrait aussi mixer avec une camisole blanche ou à peu près n’importe quelle couleur selon l’inspiration du moment.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

