Une première exécution au fentanyl prévue mardi aux États-Unis

CHICAGO | L’État du Nebraska doit procéder mardi à la première exécution aux États-Unis d’un prisonnier par une injection létale contenant du fentanyl, un opioïde puissant et à l’usage controversé.

Cet État rural du centre du pays n’a pas exécuté de prisonnier depuis 1997. Il s’agira de la première mise à mort par injection létale de son histoire.

Carey Dean Moore est condamné à mort pour deux meurtres commis en 1979.

C’est un cocktail original de quatre substances, dont trois qui n’ont jamais été utilisées lors d’une exécution, qui doit lui être administré: le sédatif diazépam, le puissant analgésique fentanyl, le relaxant musculaire cisatracurium et du chlorure de potassium, qui arrête le cœur.

L’usage du fentanyl, responsable de nombreuses morts par overdose aux États-Unis dans le cadre de la crise des opioïdes, est particulièrement décrié.

Le fentanyl est 50 fois plus fort que l’héroïne est près de 100 fois plus fort que la morphine. Il a tué plus de 20 000 personnes en 2016.

L’ACLU, la puissante organisation de défense des droits civiques, a demandé lundi à la justice du Nebraska de retarder l’exécution.

Les avocats arguent que la peine de mort de Carey Dean Moore a été automatiquement commuée en peine de prison à perpétuité en 2015 quand le Nebraska a aboli la peine capitale, un an avant que les électeurs la rétablissent par référendum.

Carey Dean Moore a passé 38 ans dans le couloir de la mort, et a fait savoir qu’il ne voulait plus que l’exécution soit repoussée.