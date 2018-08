Une version Sport pour la Honda Civic 2019

Pour 2019, les variantes à deux et à quatre portes de la Honda Civic offriront de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une liste d’options revisitée.

D’abord, Honda a confirmé que la Civic sera désormais disponible en version Sport. C’était déjà disponible avec la version à hayion, mais c’est nouveau pour les autres.

Avec la Civic Coupé et le modèle à quatre portes, la variante Sport intègrera notamment des roues en alliage de 18 pouces ainsi que quelques éléments esthétiques distinctifs. Le moteur à quatre cylindres de 2,0 litres demeure le même sous le capot et pourra être jumelé à une transmission manuelle à six vitesses ou à une boîte automatique à variation continue.

À l’intérieur, la nouvelle Civic Sport fera appel à la dernière génération du système d’infodivertissement de Honda, affichée sur un écran tactile de 7 pouces.

Les prix de la Civic 2019 n’ont pas encore été confirmés, mais on sait déjà que la variante Sport se glissera entre les versions EX et Touring.

Peu importe la version choisie, la Honda Civic 2019 profitera aussi d’une légère mise à jour esthétique comprenant des pare-chocs revisités et de nouveaux designs de roues.

La Honda Civic fera aussi un grand bond en avant en matière de sécurité en 2019 en offrant l’ensemble de technologies Honda Sensing de série sur tous ses modèlesà l'exception de la Si. Des technologies comme l’avertisseur de changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage automatique en cas de collision frontale imminente seront donc toutes offertes de série avec la Honda Civic 2019.

Pour 2018, la Honda Civic est offerte à partir de 16 790$ en version berline et à partir de 20 090$ pour le coupé.