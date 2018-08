Une voix céleste

En écrivant ce blogue, nous songeons bien évidemment à la reine du soul Aretha Franklin

qui combat la maladie. Dans l’histoire de la musique au sens large du terme, peu d’interprètes ont ou auront eu la capacité d’émouvoir comme cette grande dame intègre, ainsi que l’inoubliable Mahalia Jackson. Parce qu’il y a encore des compagnies de disques qui croient au travail bien fait, tout en cultivant la mémoire du temps et des époques, Frémeaux & associés exhument au fil des saisons, un nombre croissant de trésors reliés à la reine du gospel. Avec sa foi qui lui fit traverser plus d’un continent, Mahalia Jackson

hésita longtemps, par pudeur et par croyance, avant de chanter dans les grands festivals.



En 1960, une immense vedette

Comme le raconte si bien Jean Buzelin dans les notes du livret, « elle est invitée en 1961 à chanter le Star Spangled Banner pour l’investiture du président John. F. Kennedy. Dans la foulée, elle reçoit en 1962 son premier Grammy et enregistre pour la première fois un disque, qui ne comprend pas de chants religieux. Intitulé : Greats Songs of Love and Faith, « elle ajoute des chants de la campagne, de la nature et même l’amour romantique ». Comme toujours, le travail est constant, la voix plus qu’impeccable et le choix des pièces séduiront inévitablement un public en quête de « paix intérieure”. Parmi les très belles trouvailles, la relecture de la ballade irlandaise Danny Boy,

The Roseray

qui fit les beaux jours de Perry Como, Placido Domingo Domingo et Caruso ou Crying In The Chapel

dont Elvis Presley

en donna une version tout aussi poignante. Vedette, oui, mais très consciente, que tout pouvait déraper du jour au lendemain, elle soutenu aussi la cause des Afro-Américains et chanta pour l’enterrement de Martin Luther King.

Un autre disque sublime.