Voici quelle bombe de bain choisir selon votre humeur du moment

Qu’on mette les choses au clair : ce n’est pas parce que c’est l’été que c’est interdit de prendre des bains. Non, non!

Une publication partagée par Noémie B. (@noemiebannes) le 16 Févr. 2018 à 1 :15 PST

Prendre un bain, c’est le moment parfait pour relaxer et mettre ses soucis de côté. Pour bien apprécier son moment, il suffit d'éteindre les lumières, commencer une série Netflix et laisser tomber une petite bombe de bain dans l’eau.

Une publication partagée par NOEMIE LACERTE (@noemielacerte) le 5 Juin 2018 à 1 :39 PDT

Ça tombe bien, parce qu'il existe des tonnes de sortes de bombes de bain qui s’accommodent à notre humeur, quelle qu'elle soit. Un peu stressée ou fatiguée? Il y a assurément une bombe de bain qui colle parfaitement à vos états d’âme.

Voici donc 10 bombes de bains à choisir selon votre mood du moment.

Si vous êtes stressée

La bombe de bain Rocket Science de Lush est non seulement super mignonne, mais contient des huiles de citron et de bergamote, qui aident toutes les deux à combattre le stress, l’anxiété et permet de mieux dormir.

6$ à Lush

Si vous êtes agitée/hyperactive

Vous avez couru comme une poule pas de tête toute la journée et êtes incapable de mettre votre cerveau à «off» en revenant à la maison? La bombe Sleep de Bath & Body Works est la potion magique à ajouter à votre bain. Les huiles essentielles et l’aromathérapie berceront les plus agitées de ce monde pour leur permettre de dormir comme un bébé.

7$ à Bath and Body Works

Si vous vous sentez romantique

À l’odeur de rose et de jasmin, la bombe Hot Romance de Sense Sation saura séduire autant les gens en couple que les célibataires. Il faut bien s’aimer et prendre soin de soi, non ?

5$ à Amazon.ca

Si vous êtes un peu déprimée

Avec son odeur stimulante, sa couleur vibrante et son effet pétillant, Bouton d’Or viendra mettre un baume sur le petit nuage gris qui traîne autour de vous. Les odeurs énergisantes de néroli, de limette et de myrte citronné viendront automatiquement stimuler l’esprit.

6$ à Lush

Si vous vous sentez «good vibes only»

S’il y a un endroit où la «vibe» est parfaite, c’est bien à la plage, sur le bord de la mer. Ce n’est malheureusement pas possible d’y être tous les soirs, mais on peut faire «comme si». La bombe On The Wave recrée cet effet avec sa couleur bleutée, mais aussi son odeur marine.

8$ à Bath and Body Works

Si vous vous sentez vraiment «fabulous»

Il n’y a rien de mal à prendre un bain pour se relaxer avant de sortir faire la fête avec les amies. La bombe de bain Intergalactic de Lush est non seulement rafraîchissante à cause de son odeur, mais elle laisse quelques brillants sur la peau après utilisation. YAS!

8$ à Lush

Si vous vous sentez sereine

Votre état d’esprit est positif et serein et vous avez envie de rester sur cette bonne lancée? Le parfum délicat de la bombe de bain Poire & Pivoine vous fera sentir bien dans votre peau, sans attaquer vos narines avec un parfum un peu trop fort.

8$ à Fruits et Passion

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!