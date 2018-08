Vous pourriez vivre sur une île grecque avec 55 chats et être payé

Si vous avez toujours caressé l’idée de partir à l’autre bout du monde pour vivre une expérience unique et découvrir la culture d’un autre pays, cette offre d’emploi pourrait bien être pour vous.

Un refuge animalier situé en Grèce est présentement à la recherche d’un gardien pour chats durant minimum 6 mois.

Ce dernier devra surveiller, nourrir et soigner les 55 chats qui se trouvent dans le refuge. Vous avez donc plus de chance d’avoir le poste si vous êtes vétérinaire ou si vous avez déjà suivi des études en santé animale. Comme le refuge est situé en pleine nature, vous devez aussi posséder un permis de conduire.

Le candidat choisi aura droit à un logement payé ainsi qu’un salaire entre 1044 euros et 1094 euros par mois.

Le refuge God’s Little People Cat Rescue situé sur l’île de Syros souhaite trouver un candidat «responsable, fiable, honnête, avec un certain sens pratique» et «un cœur en or»!

L’heureux élu sera d’abord contacté via Skype et pourra ensuite entrer dans ses fonctions de gardien de chat dès le début de l’automne.

Pour postuler, vous devez envoyer un courriel avec votre curriculum vitae et une photo à l'adresse suivante: joanbowell@yahoo.com

Bonne chance!

