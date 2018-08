Walmart proposera des repas prêts à cuisiner en moins de 15 minutes

Le géant du commerce de détail Walmart va se lancer dans le marché des repas prêts à cuisiner en moins de 15 minutes.

Walmart a confirmé avoir conclu une entente avec l’entreprise spécialisée dans la préparation de repas rapides Gobble, de San Francisco.

Walmart offrira des repas prêts à cuisiner Gobble sur son site transactionnel Walmart.com.

Gobble soutient que ses repas précuisinés (2 services) peuvent être préparés et servis en moins de 15 minutes pour un montant moyen de 24 $.

Les analystes qui suivent le titre de Walmart soutiennent que cette nouvelle offre se veut une réponse directe au géant Amazon, qui a acquis l’an dernier l’épicier Whole Foods. Amazon a lancé récemment un service de cueillette en moins de 30 minutes chez Whole Foods pour ses clients membres Prime. Whole Foods compte une offre importante de repas prêts à cuisiner.

Pas au Canada pour l’instant

Un porte-parole de Walmart a indiqué au magazine Canadian Grocer que cette entente avec Gobble concernait le marché américain et qu’aucune offre similaire n’avait été annoncée pour le moment au Canada.

Il faut dire que Walmart prévoit toujours élargir son service d’épicerie en ligne dans ses magasins Supercentre au Québec, au cours des prochains mois.

Gobble, dont 50 % des clients sont âgés de 35 à 44 ans, pourrait voir ses revenus exploser au cours des prochaines années avec cette entente. L’an dernier, les revenus de Gooble ont été estimés entre 25 et 50 millions $ US.

Au Québec, la concurrence dans le secteur des plats prêts à cuisiner s’est renforcée au cours des derniers mois.

L’entreprise québécoise Marché Goodfood dit détenir plus de 30 % des parts de marché dans le secteur des paniers de repas préparés au pays.

Outre Goodfood, la Québécoise Cook It a annoncé un partenariat avec Couche-Tard, tout comme MissFresh avec Metro.