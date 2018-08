AUBRY, Simone (née St-Denis)



Le samedi 11 août 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Simone St-Denis, anciennement de Rigaud, épouse de feu Fernand Aubry.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Pierre (Lucie) et Claude (Julie), ses trois petits-enfants Eric, Dominic et Isabelle, ses six arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Julienne, ainsi que Louise et Diane.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux:52, ST-JEAN-BAPTISTE ESTRIGAUD - 450-451-4421www.aubryetfils.comle samedi 18 août 2018 dès 11h.Les funérailles auront lieu le samedi 18 août 2018 à 13h30, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud.Des dons à la Fondation des maladies de l'oeil seraient grandement appréciés.www.fondationdesmaladiesdeloeil.org