RICHARD, Claude



À Montréal, le mercredi 8 août 2018 est décédé, à l'âge de 83 ans, Claude Richard, époux d'Andrée Chartrand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claire et Paul, sa soeur Andrée Acel (Georges) et son frère Jacques (Hélène), sa belle-soeur Evelyne ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 19 août 2018 de 14h à 17h au complexe funéraireAu lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Parkinson Québec seraient appréciés.