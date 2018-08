CORMIER, Fleurette

née Larocque



À Saint-Eustache, le 10 août 2018 à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Fleurette Larocque, épouse de feu M. Claude Cormier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Yves) et Pierre (France), ses petits-enfants Catherine, Vincent et Pier-Luc, sa soeur Jeannine, sa filleule Nicole, sa nièce Cécile, son neveu Claude, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 20 août de 14h à 17h et de 19h à 21h et le mardi 21 août dès 9h30 au:FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le mardi 21 août à 11h en l'église Saint-Ferdinand au 3250 rue Esther, Fabreville, et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.