LEFEBVRE, Guy



Au Manoir de Verdun, le 6 août 2018, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Guy Lefebvre. Il a rejoint ses soeurs Mariette et Huguette, ainsi que ses frères Donald et Jean-Marc.Il laisse dans le deuil sa soeur Jeannine, sa belle-soeur Aline, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 19 août 2018 de 13h à 17h à la:LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISEVERDUN514-769-3867