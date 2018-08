147 autres licenciements à la Davie

À quelques semaines de la livraison du deuxième et dernier navire destiné à la STQ et devant un carnet de commandes dégarni, le chantier Davie se vide de 147 autres travailleurs, faisant dégringoler le nombre d’employés sur le chantier à environ 250 au total, a appris Le Journal.



La direction du chantier naval a avisé mercredi par écrit le syndicat des travailleurs. Parmi les licenciements, la grande majorité sont des syndiqués, les autres étant des travailleurs sous-traitants.



«Ce n’est pas de gaieté de coeur qu’on doit laisser partir ces employés-là. Malheureusement, il n’y a pas assez de travail au chantier», a indiqué Frédérik Boisvert, vice-président Affaires publiques à la Davie.



«C’est du découragement, mais beaucoup de frustration aussi», a réagi la présidente au Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches pour la CSN, Ann Gingras.



«De la frustration de voir qu’il y a des contrats, même certains qui sont donnés outremer en sous-traitance par Seaspan et Irving parce qu’ils sont incapables de tout remplir, en ne respectant pas leurs échéanciers et les budgets [de contrats fédéraux], et chez nous, le chantier est en train de mourir à petit feu», dénonce-t-elle.



D’autres mises à pied à prévoir



Et la saignée n’est pas terminée. D’autres mises à pied sont à prévoir dans les prochaines semaines, lorsque sera livré le dernier navire à la Société des traversiers du Québec (STQ). Entre cette livraison et le début des travaux sur un premier brise-glace pour la Garde côtière canadienne cet automne, tout au plus 100 travailleurs seront au boulot.



Pour la direction, le contrat de 610 M$ annoncé vendredi par le gouvernement fédéral pour l’acquisition de trois brise-glaces qui mènera à la conversion de ceux-ci demeure «un excellent début vers le plein emploi au chantier». Il doit permettre en moyenne à 200 personnes d’avoir du travail pendant deux ans.



«Les ministres MacKinnon et Duclos ont tout deux signalé que désormais, chantier Davie sera capable de postuler pour des contrats à l’intérieur de la Stratégie navale. Ça ne donne pas de contrats tout de suite, mais c’est quand même un pas significatif dans la bonne direction», a soutenu M. Boisvert.



«Ce n’est pas avec l’annonce de la semaine dernière qu’on va réussir à rappeler tout ce monde-là», a pour sa part signalé Mme Gingras, qui fonde aussi beaucoup d’espoir en la refonte de la Stratégie nationale de construction navale.



Le gouvernement Couillard critiqué



Par ailleurs, tant le syndicat que les fournisseurs interrogés mercredi ont fustigé le gouvernement Couillard, qui a récemment annoncé qu’un appel d’offres international sera lancé pour la construction d’un nouveau navire CTMA Vacancier, qui assure la liaison entre les Îles-de-la-Madeleine et Montréal.



Le fait que l’appel d’offres inclus une exigence d’au moins 30% de contenu québécois est loin de les satisfaire.



Pour eux, il est «incompréhensible» que le gouvernement ait choisi cette voie alors que qu’une bien plus large part du travail pour ce contrat pourrait être faite par la Davie, selon un modèle d’affaires où le chantier de Lévis prendrait tous les risques.



«Je trouve ça épouvantable, a lâché Ann Gingras. M. Couillard a marché à côté de nous le 6 décembre dernier pour réclamer des contrats du fédéral. Il me semble qu’il faudrait que les bottines suivent les babines», a déploré la syndicaliste, qui espère que le gouvernement provincial reverra sa décision.



Chez les fournisseurs, Richard Tremblay, à la tête de Charl-Pol Inc. et membre de l’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada, dénonce «l’incohérence» du gouvernement Couillard, qui a «a manqué une belle occasion» d’aider le chantier.



«Que le gouvernement ait donné l’autorisation d’aller à l’extérieur avec un contenu 30% local, c’est quasiment criminel de faire ça, a-t-il affirmé. C’est dangereux ce qu’ils font là, de ne pas soutenir les chantiers maritimes québécois. De quoi ça a l’air auprès du gouvernement canadien? [...] Il faut que le gouvernement [Couillard] se réveille et soit conséquent avec sa politique maritime», a-t-il tempêté.



«Il y a 70% [du contrat] qui n’aura aucun impact sur la collectivité québécoise. C’est de l’argent des contribuables qui va s’en aller dans un autre pays», a ajouté Simon F. Maltais, directeur chez un autre partenaire, Cimota.



Selon les chiffres véhiculés, la construction du CTMA Vacancier représenterait pour la Davie 600 emplois directs au chantier et au moins 1000 emplois indirects.