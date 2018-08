RODRIGUE MARLEAU, Evelyne



À Vaudreuil-Dorion, le 7 août 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Evelyne Marleau Rodrigue, épouse de feu M. Albert Rodrigue.Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (Jean), Jean-Yves (Nicole), Sylvie (Steve) et Daniel (Ninon); ses petits-enfants Brigitte, Simon, Francis, Guillaume, Vincent, Liane, Erika, Marie-Joële, Patrick, Geneviève et Natasha ainsi que Sylviane, fille de Suzanne Rivest, conjointe de feu Richard Rodrigue (fils d'Evelyne).La famille invite la grande famille des Marleau et celle des Rodrigue, ainsi que les nombreux amis à venir célébrer la vie d'Evelyne le samedi 18 août 2018 de 13h à 17h au22025 ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QCH9X 3L7514 457-4440La famille recevra les condoléances au complexe de 13h à 14h30 et la célébration de la vie d'Evelyne suivra à 14h30 dans la chapelle. Un léger goûter sera servi jusqu'à 17h afin d'échanger les nombreux souvenirs que nous garderons de notre chère Evelyne.La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Vaudreuil-Dorion pour son soutien et les bons soins prodigués à notre mère.