CHARMES BOUDIN, Janine



À Montréal, le lundi 13 août 2018 est décédée, à l'âge de 91 ans, Janine Charmes Boudin, épouse de feu Louis Boudin et maman de feu Dominique et feu Frédéric.Elle laisse dans le deuil ses filles Annie (Danièle) et Chantal (Ian), ses petits-enfants Philippe (Caroline), David (Jennifer), Richard (Courtney), Raphaël (Sophie), Antoine (Megan), Catherine (Charles) et Samuel, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 17 août 2018 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille suggère des dons à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac.