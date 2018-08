CLOUTIER, Paul



À Saint-Jérôme, le 13 août 2018, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Paul Cloutier, époux de feu Léona Boyer.Il laisse dans le deuil ses filles Paulette (Jean-Marie Blondin) et Isabelle (Simon Desjardins), ses petits-enfants Clément et Roseline (Éric Brunet), ses arrière-petits-enfants Mélodie et Cédric, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 21 août 2018 à compter de 10h, en l'église Saint-Sauveur. Les funérailles auront lieu à 11h et l'inhumation suivra au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier le personnel du Manoir Rivière du Nord pour leur dévouement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme.