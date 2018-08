DAVID, Hélène



À Montréal, le 7 août, à l'âge de 66 ans, est décédée Hélène David.Elle laisse dans le deuil sa fille Sophie, son gendre André Gadoury, ses petits-enfants Maëva et Jesse, ses soeurs Huguette, feu Cécile et Pauline, son frère Michel ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une matinée-déjeuner est organisée en toute simplicité pour partager de bons souvenirs. Famille, amis et anciennes connaissances sont invités à se joindre à nous, le dimanche 19 août de 9h à 11h à son ancien lieu de travail situé au 6045, rue Bélanger St-Léonard, Qc H1T 3T4.