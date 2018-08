Lefrançois (Julien), Rita



À Longueuil, le 10 août 2018, est décédée subitement et paisiblement, Rita Lefrançois, à l'âge de 89 ans, épouse de feu Yvon Julien, autrefois maire de Boucherville.Aimante, bienveillante et accueillante pour tous, elle laisse le souvenir d'une femme ouverte sur le monde, courageuse dans l'adversité et dédiée à son époux et à sa famille.Mère, grand-mère et arrière-grand-mère profondément aimée, elle laisse dans le deuil sa soeur Doris Lefrançois (Roger Takács), ses enfants l'Honorable Carole Julien (Me Serge Provençal), François Julien, Pierre Julien (Josée Chamberland), Dominique Julien (Andrew Pryse), ses petits-enfants Élisabeth Julien-Rocheleau (Stephen Marchant), Me Jean-Philippe Rocheleau (Me Marie-Ève Berardino), Anne Julien-Rocheleau (Marc-Antoine Lemay), Alexandra Julien c.p.a, c.a. (Sébastien Boutin), Maxime Julien, Emilie Pryse, Matthew Pryse et ses arrière-petits-enfants Anaïs, Rafaëlle, Mikaël et Laura et une personne chère à son coeur, Sarah Mongeau-Provençal (Gregory Vonglis).La famille recevra vos condoléances au:À l'est de Montarville / Sortie 19 de la Route 132 estcfpierretetreault@videotron.ca - Tél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941le lundi 20 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, le mardi 21 août de 9h30 à 11h.Rita aimait profondément les gens, donc la famille invite les personnes qui l'ont connue pour un hommage qui lui sera rendu le mardi 21 août à 11h 30 au Centre Communautaire St-Louis, 220 rue Claude Dauzat (angle Tailhandier) à Boucherville.La famille tient à remercier son accompagnatrice et amie Diane Legault pour sa fidèle et chaleureuse présence auprès d'elle depuis plusieurs années et l'équipe de l'unité de soins de la Résidence Chartwell-Harmonie, notamment la directrice des soins infirmiers Mme Carole Rivest, pour le support exceptionnel offert à Rita. De même, des remerciements sentis sont offerts au personnel du CHSLD Manoir Trinité à Longueuil pour son dévouement.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.