LAVOIE, Hermance née Simard



Est décédée, le 11 août 2018, à l'âge de 86 ans, Mme Hermance Simard, épouse de feu M. Laurent Lavoie.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Claude), Jacques (Céline), Monique, Pierre (Chantal), Carmen (Dominique) et Francine (Pierre), ses seize petits-enfants et onze arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 17 août 2018, de 19h à 22h au:Vous pourrez également offrir vos condoléances, le samedi 18 août 2018, à partir de 9h en l'église Notre-Dame-des-Champs située au 187, rue Iberville à Repentigny J6A 1Z1 où seront célébrées les funérailles à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière St-François D'Assise.