LAPOLICE, Claire (née Girard)



À Ste-Thérèse, le 8 août 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Claire Girard, épouse de feu de M. Réal Lapolice. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise (Dany), Danielle (Michel) et Ginette (Yvan), ses petits-enfants, Karine, Frédérik, Yannick et Véronique, ses douze arrière-petits-enfants et ses deux arrière-arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au418, BOUL. CURÉ-LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8le vendredi 17 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 18 août 2018 de 10h à 12h. Une liturgie de la Parole aura lieu ce jour même à 11h30.Remerciement à l'équipe du personnel du Centre Drapeau et Deschambault pour les bons soins apportés à notre mère.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.